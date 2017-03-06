В Томске открылся четвертый книжный магазин сети «Читай-город»

6 марта 2017 / Партнерский материал

В Томске открылся четвертый книжный магазин известной федеральной сети «Читай-город». Он расположен в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13 б). В новом «Читай-городе» традиционно большой выбор книг по всем жанрам и направлениям — от художественной до учебной и специализированной литературы:

«Сюда можно забежать на минутку и обнаружить себя через час-другой на сотой странице увлекательного исторического романа или модного детектива. Вечная классика и популярные современные авторы, самая востребованная бизнес-литература, яркие детские книги, всевозможные учебные пособия для школьников — поможет вам сделать свою жизнь интереснее, полнее, просто разнообразить досуг или получить новый опыт, идеи и знания», — говорится в сообщении сети.

Кроме книг, в «Читай-городе» есть то, что «добавит позитивных эмоций в ежедневную рутину»: товары для хобби, детского и взрослого творчества, игры, сувениры, оригинальные канцтовары и подарочные сертификаты магазина.

По итогам 2016 года объединенная розничная сеть «Читай-город – Новый книжный – Буквоед» входит в тройку лидеров по числу книжных магазинов в Европе. Общее число магазинов в сети составляет 424, расположенные по всей России – от Смоленска до Владивостока (первое место в рейтинге занимает британская сеть WH Smith с общим числом точек продаж более 1300, второе - итальянская сеть книжных Mondadori, насчитывающая 600 магазинов по всей стране). В Сибири лидером по количеству магазинов сети является Новосибирск - здесь открыто сразу 9 магазинов сети, в Омске и Красноярске - по 5, в Кемерово и Иркутске - по 2, в Барнауле - 4, как и в Томске.

Другие магазины сети «Читай-город» расположены в Томске по адресам:

пр-т Ленина, 15, ТЦ «999»;

пр-т Ленина, 014;

пр-т Ленина, 193.

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