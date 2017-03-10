ФК «Томь» не теряет надежд на проведение матча с «Амкаром» на домашнем стадионе

10 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь» не теряет надежд на проведение матча с пермским «Амкаром» на домашнем стадионе «Труд», сообщает информационное агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора клуба Руслана Киселева.

«5 марта комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по приемке полей попросила прислать им фото состояния газона на нашем стадионе. Мы им фотографии выслали, и комиссия заявила, что матч состоится на резервном поле. В связи с этим мы приняли меры — «причесали» и засеяли поле, чтобы матч все-таки состоялся у нас», — сказал Киселев.

По его словам, в четверг в Томске работает комиссия РФПЛ, которая в пятницу примет решение о месте проведения матча, который должен состояться 18 марта.

Киселев подчеркнул, что у единиц команд РФПЛ поля соответствуют всем необходимым требованиям.

Как сообщалось, футбольный клуб «Томь» испытывает финансовые трудности с 2016 года — игроки и персонал не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев из-за неопределенности с формированием бюджета. Общая сумма долга составляет около 460 млн рублей. Накануне гендиректор клуба заявил, что руководство «Томи» рассчитывает на поступление в конце марта очередного транша от спонсоров, который позволит погасить долги по налогам и страховым взносам.

По итогам 18 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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