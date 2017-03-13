В Томске будут выдавать паспорт болельщика

13 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: УФПС Томской области - филиал ФГУП «Почта России»

Томск вошел в число городов, в которых будут выдавать паспорт болельщика, необходимый для прохода на матчи Кубка Конфедераций FIFA 2017, сообщает пресс-служба УФПС Томской области — филиал ФГУП «Почта России»

Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017 будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной «Бандеролью 1-го класса с описью вложения» по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Российские болельщики Кубка Конфедераций FIFA 2017 могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в выделенных отделениях почтовой связи в 52 городах России, в том числе в Томске, по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ удостоверяющий личность совпадал при оформлении заявки для получения Паспорта болельщика и при получении Паспорта болельщика.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.

В течение всего периода доставки Паспортов болельщика Кубка Конфедераций FIFA 2017 Почта России обеспечит информирование получателей в отделениях почтовой связи.

Тэги/темы: