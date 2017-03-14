На томскую «Народную рыбалку» заявилось 1 100 рыбаков

14 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

1100 рыбаков зарегистрировались для участия в традиционном рыболовном турнире, который развернется на фестивале «Народная рыбалка» в субботу, 18 марта, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мероприятие пройдет на озере Родниковом Шегарского района. Максимальное количество участников соревнований ограничено в целях безопасности нахождения на водоеме. Лед на озере, мониторинг которого в начале недели провели сотрудники департамента охотничьего и рыбного хозяйства и МЧС, имеет достаточную толщина (60-80 см) и монолитную структуру.

Пятый юбилейный фестиваль Томской области «Народная рыбалка», девиз которого «Томичу — любая рыба по плечу!», откроется 18 марта в 11.30. Соревнования по любительскому рыболовству пройдут в личном зачете по группам участников раздельно. В этом году количество семейных команд выросло до 146, самой массовой группой, в которую вошло 742 человека, традиционно стали рыбаки-мужчины.

Рыбак с самым большим уловом получит звание «Народный рыбак – 2017 года» и главный приз — лодку ПВХ с мотором от генерального спонсора ООО «Межениновская птицефабрика». Ценные призы также будут вручены всем участникам, занявшим с 1-го по 10-е места в группах.

Для гостей фестиваля «Народная рыбалка» готовится большая праздничная программа. Перед началом соревнований состоятся показательные выступления парашютистов Томской авиабазы. В течение всего дня на сцене будут выступать вокальные и хореографические коллективы из Томска, Томского, Кривошеинского и Шегарского районов. Для детей подготовлен интерактивный спектакль с элементами научного шоу.

В игровой зоне развернутся Клуб юного эколога, игровой квест для детей и взрослых, Школа юного спасателя, тир, организовано катание на мототехнике.

Параллельно на фестивальной площадке будут работать пункты горячего питания, а также ярмарка продукции из дикоросов, сувениров, изделий народного творчества.

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