Томичам предлагают познакомиться с ангелами Гапичнской

Томский Обзор / Фото: 14 марта 2017 // Фото: Tomskmuseum.ru

В четверг, 16 марта, в Томском областном краеведческом музее состоится открытие выставки картин художницы Евгении Гапчинской, известной изображениями трогательных и ироничных малышей-ангелочков.

«Её ангелы, как дети, любят варенье, мороженое и сладкие конфеты. Они выращивают лук в банках („Луковый бог“), грустят над „старой картошкой“, мечтают о взрослой жизни, они шалят, и их ставят в угол. Они так же, как дети, радуются найденной копеечке и живут своей собственной чистой прекрасной жизнью и знанием, что счастье есть», — сообщают организаторы.

Выставочный проект «Да здравствует жизнь!» впервые дает возможность жителям регионов нашей страны познакомиться с оригиналами картин Гапчинской.

Картины Гапчинской пропитаны положительной энергетикой, заряжают оптимизмом. Gapchinska бренд, собственный неповторимый стиль, «поставщик счастья № 1», так её называют. Это не только картины, но и расписная мебель, трогательные игрушки, подушки, сумки, посуда. Творчество Гапчинской разнообразно и непредсказуемо, чего только стоят серия работ для Венского музея «Альбертина» (о девочке Альбертине, путешествующей по мастерским разных художников), Фрида Кало, иллюстрации к «Алисе в стране чудес» Л. Кэролла. Издано несколько детских книг с её иллюстрациями: Иван Малкович «Лиза и её сны», Андрей Курков «Приключения Чупухоносиков».

Стоимость билетов от 100 до 250 рублей. Подробнее о сроках работы экспозиции и стоимости билетов - в Афише.

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