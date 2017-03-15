Томичи выбирают Tele2 Mini

15 марта 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

По итогам 2016 года доля мобильных устройств, поддерживающих стандарт 3G, в сети Tele2 Томской области составила 50%. Лидером продаж в салонах связи стал брендированный смартфон Tele2 Mini.

В течение 2016 года Tele2 последовательно расширяла линейку абонентского оборудования с поддержкой быстрого мобильного интернета в своих салонах. Самым важным проектом года стал запуск продаж линейки смартфонов под собственным брендом. Так, по итогам 2016 года более 60% продаж мобильных устройств в салонах связи составили именно брендированные смартфоны оператора — Mini, Midi и Maxi. Самым популярным среди томичей гаджетом в 2016 году стал смартфон Tele2 Mini. Его выбирал каждый третий покупатель абонентского оборудования в салонах связи Tele2.

С января по декабрь 2016 года Tele2 провела ряд совместных акций с крупными производителями мобильного оборудования. В фирменных салонах связи жители Томской области могли приобрести как смартфоны B-брендов, так и флагманские модели ведущих мировых производителей. В течение года Tele2 провела совместные акции с вендорами Micromax и Haier, предложив томичам смартфоны этих марок по эксклюзивной цене.

Рост доли мобильных устройств в сети оператора закономерно повлиял на потребление мобильного интернета абонентами Tele2. Количество активных интернет-пользователей за год увеличилось на 37%. Средний объем интернет-трафика на одного абонента по сравнению с декабрем 2015 года вырос в 2,88 раза.

«Появление качественных и недорогих гаджетов в наших салонах связи заметно повлияло на рост доли смартфонов в сети Tele2. Уже сейчас количество смартфонов превышает число обычных телефонов. Уверен, тренд на увеличение доли интернет-устройств в нашей сети сохранится. Во втором полугодии мы планируем запустить в Томской области сеть 4G. На этапе коммерческого старта в салонах связи Tele2 будет представлена линейка мобильных устройств с поддержкой 4G. Кстати, уже сегодня жители Томской области могут приобрести в салонах связи и интернет-магазине наши 4G-смартфоны — Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus», — отмечает Артем Степанов, коммерческий директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях.

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