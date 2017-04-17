«Томь» на выезде уступила «Уралу»

17 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 16 апреля, в Екатеринбурге прошел матч 23-го тура Чемпионата России по футболу в рамках которого «Томь» встретилась с местным «Уралом», сообщается на сайте томского клуба.

Автором единственного гола во встрече стал бывший футболист томской команды Эрик Бикфалви. Он отправил мяч в ворота томичей на 40 минуте игры. В итоге матч закончился со счетом 1:0.

По итогам 23 туров томская команда находится на 16 месте турнирной таблицы РФПЛ. Следующий матч «Томь» проведет 23 апреля в Оренбурге, где встретится с местным «Оренбургом».

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