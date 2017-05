«Ростелеком» выступил техническим партнером на фестивале «CON.версия» в Томске

17 апреля 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» совместно с томским отделением «Федерации Компьютерного Спорта России» провели фестиваль «CON.версия». Оператор выступил генеральным техническим партнером мероприятия и предоставил доступ к сети интернет на скорости до 150 Мбит/сек по оптической технологии.

Geek-конвент «CON.Версия» — это мероприятие которое собирает самых разных поклонников — кино, анимации, сериалов, литературы, комиксов, аниме, манги, видеоигр и других видов массового искусства.

Фестиваль проходил в Томске 2 дня 15 и 16 апреля. В первый день в стенах театра юного зрителя состоялось красочное дефиле косплей, песенный конкурс, световое шоу, конкурс тематической фотографии, конкурс костюмной фотографии, турниры по файтингам и другим консольным играм на приставках (Tekken Tag Tournament 2, Injustice, Dead or Alive 5, Fifa 17, Just Dance now, Street Fighter 5) и т.д. Во второй день фестиваля на площадке РК «Факел» прошли киберспортивные турниры по DOTA2 и League of Legends, личный зачет в World of Tanks, Just Dance. Все желающие смогли показать свои умения в игровой зоне с консолями разных поколений: от «Денди» до PS4 в популярных видеоиграх. Одной из фишек программы стал турнир по артистическому фехтованию и конкурс детского косплея. Также посетители могли выбрать сувениры на любой вкус на Geek-ярмарке. В общей сложности мероприятие привлекло более 1,5 тысяч человек.

«Компьютерные игры развивают стратегическое мышление, логику, скорость реакции, что, безусловно, помогает добиваться поставленных целей, не только в играх, но и в жизни. Как ведущий телекоммуникационный провайдер мы готовы оказывать содействие томским киберспортсменам», — говорит директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Дмитрий Шульгин, представитель Томского областного отделения Федерации Компьютерного Спорта России, один из организаторов фестиваля «CON.Версия»: «Очень приятно, что в Томске у нас есть надежный партер „Ростелеком“, который регулярно помогает на мероприятиях, связанных с киберспортом. Высокоскоростной и стабильный интернет позволяет провести соревнования на высшем уровне, что ценится среди участников мероприятия».

«Ростелеком» и Федерация компьютерного спорта Томской области проводит конкурс для поклонников киберкультуры, главный приз — портативный жесткий диск Transcend 1 Tb. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

«Ростелеком» поддерживает и проводит кибертурниры по всей России, а также продвигает собственный игровой портал Games.rt.ru. Год назад у оператора появился специальный тарифный план «Игровой» для пользователей услуги «Домашний интернет». Он включает в себя доступ в интернет на максимальной скорости (в зависимости от технологии подключения), а также премиальный аккаунт, единый для игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes.

Напомним, 29 апреля 2016 года компьютерный спорт стал официально признанным видом спорта. Соответствующий приказ за подписью министра спорта России Виталия Мутко был опубликован 7 июня на Официальном портале правовой информации. Киберспорт включён в Первый раздел Всероссийского реестра видов спорта. Там содержатся признанные виды спорта, но не являющиеся национальными или «развиваемыми на общероссийском уровне» — скейтбординг, фрисби, сёрфинг, автомодельный спорт и другие. Кроме того, киберспортсмены смогут получать спортивные разряды и звания мастера спорта России.

