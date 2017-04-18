«Гайд-парк» из центра Томска, где в марте прошел митинг оппозиции, перенесли в промзону на окраине города

Томский Обзор / Фото: 18 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Сергей Жвачкин принял решение о переносе из центра города площадки для проведения митингов и пикетов на общественно-политические темы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации и датировано 13 апреля 2017 года.

Так, «Гайд-парк» с площадки у Стелы памяти героев Отечественной войны 1812 года на пересечении улиц Карла Маркса и переулка Пристанского переносится на территорию сквера на улице Высоцкого, который располагается в промышленной зоне на северо-востоке Томска.

Месторасположение второго «Гайд-парка» — площадки перед Дворцом народного творчества «Авангард», который находится в спальном районе на окраине города, — осталось неизменным.

В свою очередь председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что «Гайд-парк» из центра города был перенесен по предложению городской администрации.

«Территория у речвокзала (у Стелы памяти героев Отечественной войны 1812 года — прим.ред.) при проведении там массовых акций показала, что не в полной мере отвечает требованиям безопасности — она недостаточно большая и удобная, чтобы пришедшие туда люди могли спокойно и публично выражать свои мнения и настроения, а проживающие рядом и просто прохожие при этом не чувствовали дискомфорта», — сказал Владимир Мысин.

По его словам, сквер примыкает к магистралям с интенсивным транспортным потоком «и в случае переполнения, безусловно, возникает угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения».

При этом он подчеркнул, что «администрация Томской области приветствует любые законные публичные собрания и выступления людей по самым разным вопросам».

В марте 2017 года в сквере у Стелы памяти героев Отечественной войны 1812 года прошел многочисленный митинг оппозиции.

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