В следующем году Томская область выделит значительные средства на микропроекты сел

Томский Обзор / Фото: 18 апреля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Томская область выделит из регионального бюджета несколько десятков миллионов рублей на реализацию микропотребностей сельской местности в рамках «инициативного бюджетирования», определять назначение трат будут сами жители, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора Томской области Александра Феденева.

«Какую-то сумму с 2018 года в областной бюджет заложим — думаю, несколько десятков миллионов рублей на реализацию первых проектов. Это способ реализовать ожидания населения. Нам надо приучить к этому инструменту людей, чтобы в дальнейшем его более широко использовать», — пояснил Александр Феденев.

По его словам, в 2017 году будет проводиться разработка правовой базы, информирование органов местного самоуправления, осенью будут объявлены конкурсы на выбор проектов для финансирования. В 2018 году конкурсы будут проведены, отобраны проекты, предоставлены субсидии для реализации проектов.

Предполагается, что местные бюджеты, бизнес и население будут софинансировать до 10% необходимого объема средств.

Александр Феденев пояснил, что средства будут направлены на такие потребности, как ремонт детских площадок, домов культуры, дорог, спортивной инфраструктуры.

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