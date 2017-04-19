Томский вице-губернатор предлагает проверять на употребление наркотиков водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования

19 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Заместитель губернатора Томской области Игорь Толстоносов предложил руководству регионального управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) привлекать сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков в рейды по выявлению пьяных водителей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Если по внешним признакам человека понятно, что он принимал наркотики, но он отказывается от медосвидетельствования, то почему бы оперативно не проверить его на употребление наркотиков? Считаю необходимым обратиться к руководству регионального УМВД с таким предложением», — сказал И.Толстоносов в среду на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В свою очередь замначальника управления ГИБДД по Томской области Андрей Драница сообщил, что в настоящее время половина водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отказываются от медицинского освидетельствования.

«Такие водители опасаются, что их поставят на учет в наркодиспансер, поэтому отказываются от медосвидетельствования. Очень много таких людей среди тех, кого повторно поймали в нетрезвом состоянии за рулем», — пояснил А.Драница.

По его данным, в Томской области с начала года зафиксировано 17 автоаварий с участием пьяных водителей, в которых два человека погибли и 24 человека получили травмы.

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