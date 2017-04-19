Томский вице-губернатор предлагает проверять на употребление наркотиков водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования
Заместитель губернатора Томской области Игорь Толстоносов предложил руководству регионального управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) привлекать сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков в рейды по выявлению пьяных водителей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».
«Если по внешним признакам человека понятно, что он принимал наркотики, но он отказывается от медосвидетельствования, то почему бы оперативно не проверить его на употребление наркотиков? Считаю необходимым обратиться к руководству регионального УМВД с таким предложением», — сказал И.Толстоносов в среду на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
В свою очередь замначальника управления ГИБДД по Томской области Андрей Драница сообщил, что в настоящее время половина водителей, пойманных за рулем в состоянии алкогольного опьянения, отказываются от медицинского освидетельствования.
«Такие водители опасаются, что их поставят на учет в наркодиспансер, поэтому отказываются от медосвидетельствования. Очень много таких людей среди тех, кого повторно поймали в нетрезвом состоянии за рулем», — пояснил А.Драница.
По его данным, в Томской области с начала года зафиксировано 17 автоаварий с участием пьяных водителей, в которых два человека погибли и 24 человека получили травмы.