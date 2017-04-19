Tele2 ищет новые лица в Томске

19 апреля 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 проведет 21 апреля традиционную акцию «День открытых людей». В этот день томичи смогут не только получить консультацию директоров и менеджеров компании, но и принять участие в конкурсе «Без звезд в рекламе», победители которого станут героями рекламных кампаний оператора.

Акция «День открытых людей», в которой принимают участие все филиалы Tele2, проходит в компании десятый раз. По случаю юбилея популярного проекта оператор организовал конкурс «Без звезд в рекламе» для своих абонентов. Компания предлагает клиентам сделать селфи в специальной инста-рамке в одном из салонов связи Tele2, выложить 21 апреля в социальной сети Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #tele2Russia и #лицаTele2_2. Финалистов конкурса ждет профессиональная фотосессия − они станут новыми героями имиджевой рекламной кампании Tele2.

«День открытых людей» пройдет в 5 салонах связи оператора в Томске и Северске. В течение дня менеджеры филиала Tele2 ответят на вопросы абонентов о качестве связи, продуктах и услугах, мобильных устройствах, а также расскажут о преимуществах новой тарифной линейки. Кроме того, посетители салонов, участвующих в акции, смогут приобрести смартфоны со скидкой 5% и аксессуары для мобильных устройств со скидкой до 30%.

«Для нас важна обратная связь, которую мы получаем от абонентов в „День открытых людей“. Информация „из первых уст“ помогает в создании действительно востребованных тарифов, совершенствованию качества сервиса и развитию сети. При создании новой тарифной линейки „Мой“, представленной в начале этого месяца, мы постарались учесть все потребности наших абонентов. Кроме того, традиционно в „День открытых людей“ мы благодарим наших абонентов и делаем им приятные подарки. В эту пятницу посетителей салонов связи ждут скидки на телефоны и аксессуары», — отмечает Татьяна Никифорович, директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях.

В Томской области «День открытых людей» пройдет в салонах связи по адресам:

— Томск, ул. Пушкина, д. 65;

— Томск, Иркутский тракт, д. 61/2;

— Томск, ул. Герцена, д. 61;

— Томск, пр-т Ленина, д. 119а;

— Северск, ул. Солнечная, д. 2а.

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