В Томске «заказной» автобус за 40 минут несколько раз нарушил ПДД

Томский Обзор / Фото: 19 апреля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции провели скрытое патрулирование на улицах Томска. В результате полицейские остановили водителя маршрутного автобуса, несколько раз нарушившего правила дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Задержанный водитель перевозил пассажиров по маршруту № 4. Около 40 минут инспекторы следовали за автобусом. За это время водитель осуществил проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, остановился в зоне действия пешеходного перехода для высадки пассажира и неоднократно не включал поворотники при перестроении.

Полицейские остановили автобус на улице Максима Горького. В отношении водителя составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.

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