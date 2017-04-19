В Томске «заказной» автобус за 40 минут несколько раз нарушил ПДД
19 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сотрудники Госавтоинспекции провели скрытое патрулирование на улицах Томска. В результате полицейские остановили водителя маршрутного автобуса, несколько раз нарушившего правила дорожного движения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Задержанный водитель перевозил пассажиров по маршруту № 4. Около 40 минут инспекторы следовали за автобусом. За это время водитель осуществил проезд регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, остановился в зоне действия пешеходного перехода для высадки пассажира и неоднократно не включал поворотники при перестроении.
Полицейские остановили автобус на улице Максима Горького. В отношении водителя составлено шесть протоколов об административных правонарушениях.
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