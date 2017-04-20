Томские полицейские закрыли амфетаминовую нарколабораторию (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

В Томске полицейские пресекли деятельность лаборатории по производству амфетамина, находившуюся в одном из частных домов Ленинского района, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, преступной деятельностью занимался неработающий, ранее неоднократно судимый, 45-летний местный житель. По версии оперативников, изготовленный амфетамин мужчина продавал только определенному кругу лиц, которых знал лично.

После проведения очередной сделки он был задержан полицейскими у себя дома. При обыске у него обнаружили и изъяли специальное оборудование и прекурсоры, используемые для изготовления амфетамина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228.1 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Сейчас задержанный находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: 70.мвд.рф

Тэги/темы: