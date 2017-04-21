Томские врачи спасли пациента с инсультом из охотничьей избы

В Томской области медики помогли пациенту с признаками ишемического инсульта, находившемуся в охотничьей избе в 20 км от поселка Ванжиль-Кынак Каргасокского района, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сигнал поступил в диспетчерскую службу санитарной авиации. Больному требовалась экстренная эвакуация и госпитализация. Вертолет санитарной авиации с врачами, спасателями вылетел за пациентом в 14 часов 20 апреля, уже к полуночи пациент госпитализирован в Колпашевское сосудистое отделение колпашевской городской больницы.

«Мужчина находился тайге с неопределенными координатами, где нет транспортного сообщения. Была задача не просто спасти ему жизнь, но и найти место для посадки самолета, а в случае его отсутствия использовать высотно-спусковое устройство спасателей. Благодаря слаженному взаимодействию медиков и спасателей пациент доставлен в лечебное учреждение, где им сейчас занимаются специалисты», — рассказал председатель комитета организации медицинской помощи департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Сейчас медики первичного сосудистого отделения Колпашевской районной больницы проводят телемедицинскую консультацию с региональным сосудистым центром ОКБ, где обсуждается дальнейшая тактика лечения и принимается решение о возможной транспортировке пациента в Томск.

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