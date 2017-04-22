Отделение Сбербанка обокрали в Томске

22 апреля 2017 / Томский Обзор

Неизвестный в пятницу вечером похитил денежные средства из отделения Сбербанка, располагающегося на проспекте Ленина, 156 в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на управляющего Томским отделением Сбербанка России Михаила Гребенникова.

«Вчера около 22:00 мужчина через окно проник в отделение банка на проспекте Ленина, похитил денежные средства. Сейчас идет ревизия, выясняем, сколько денег он забрал», — сказал Михаил Гребенников.

По его словам, мужчина действовал быстро и профессионально.

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