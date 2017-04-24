В «Газпромнефть-Востоке» наградили победителей грантового конкурса программы «Родные города»

24 апреля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В «Газпромнефть-Востоке» наградили победителей IV грантового конкурса, организованного компанией «Газпром нефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».

В конкурсе приняли участие общественные, благотворительные, некоммерческие организации, государственные, муниципальные учреждения, а также инициативные жители Томской области.

Из 77 заявок грантовый комитет конкурса, в который вошли представители предприятия, а также областной и городской власти, выбрал 11 наиболее креативных и социально значимых инициатив, которые получат финансирование. Общий грантовый фонд в 2017 году составляет порядка 4 млн рублей.

«Проекты победителей — это действительно те инициативы, которые по нашему мнению достойны реализации. Грантовый конкурс ценен тем, что сами жители сел и городов выходят с идеями. Они лучше любого эксперта знают, чего им не хватает», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Благодаря поддержке предприятия в Томске на базе школы № 54 заработает клуб гиревого спорта «Канонир», а ко «Дню Физкультурника» на открытой городской площадке состоится фестиваль силовых видов спорта. Представители центра занимательных наук при Томском политехническом университете стали победителями не в первый раз. В этом году они планируют подготовить школьников удаленных северных районов (Каргасокский и Парабельский) к поступлению в вузы на факультеты естественно-научного профиля. А в известном кукольном театре «Скоморох» у представителей «третьего» возраста появится возможность поставить спектакль для своих родных и близких на профессиональной сцене.

Актуальность проекта — это один из ключевых факторов, на который обращала внимание конкурсная комиссия в ходе рассмотрения заявок. Именно о таких критериях шла речь на традиционном семинаре «Работа над ошибками», который состоялся для тех, кто в этом году не увидел своего проекта в списках победителей. Обучающий семинар посвятили реализации идей и оформлению документации.

«Грантовый конкурс программы «Родные города» с каждым годом привлекает внимание все большего числа жителей Томской области. С 2014 года уже реализовано 45 проектов в городах, селах и поселках региона.

«Родные города» — комплексная программа социальных инвестиций «Газпром нефти», объединяющая серию проектов, направленных на повышение качества жизни в городах присутствия компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию, культуре и спорту. Грантовый конкурс «Газпром нефти» как дополнительный инструмент социальной поддержки регионов впервые прошел в Томской области в 2014 году.

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