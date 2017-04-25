В финале Парада Победы в Томске пронесут большую Георгиевскую ленту

25 апреля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Большую Георгиевскую ленту пронесут участники Парада Победы в Томске. Это станет финальным штрихом Парада Победы 9 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Торжественный митинг начнется на площади Новособорной 9 мая в 11.00. После него по пр.Ленина до Лагерного сада пройдет Парад Победы, в котором примут участие 28 единиц ретро-автомобилей военных лет, торжественно пройдут «коробки» участников военизированной колонны, а после чего начнется шествие Бессмертного полка. Завершат шествие Бессмертного полка сотрудники МЧС, которые торжественно пронесут по главной улице города большую Георгиевскую ленту.

После этого на площади Новособорной и в Горсаду начнут работу концертные площадки. Сразу по завершению праздничного шествия томичей ждут на площади Новособорной, чтобы исполнить Песню Победы.

В 13.00 начнут работать центральные концертные площадки - на Новособорной и в Горсаду. Здесь пройдут концерты, будут организованы интерактивы с детьми. На площади Новособорной все желающие смогут посетить реконструкцию военно-полевого лагеря, побывать на выставке ретро-техники, принявшей участие в Параде Победы, а также пройти полосу препятствий на спортивно-игровой площадке.

Вечером на площади Новособорной будет работать кинотеатр под открытым небом, где будут транслировать фильмы о войне. В 19.00 на нижней террасе Лагерного сада начнется концерт с участием известных вокальных и хореографических коллективов города, завершит который выступление известных рок-групп «КрайКомПати» (Красноярск), «Rocking Radio» (Томск) и «Соседи» (Новосибирск), которые исполнят песни военных лет.

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