Лагерный сад Томска начали обрабатывать от клещей

Сегодня, 26 апреля, в Томске началась противоклещевая обработка Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.

В муниципальный контракт в текущем году включено порядка 60 га Лагерного сада. Всего же в Томске будет обработано 672 га территории.

Параллельно с противоклещевой обработкой томских территорий, специалисты подрядной организации - ООО «Зеленстрой» и их субподрядчики проводят и дератизационную обработку, направленную на уничтожение грызунов, переносящих клещей.

Впервые в этом году в рамках муниципального контракта будут обработаны окрестности ул. Залесской, 16, пос. Апрель, Геологов, Просторный, которые граничат с лесными массивами. Как и в прошлом году, подрядчики обработают территорию села Дзержинское и пос. Лоскутово. С перечнем обработанных территорий можно ознакомиться по ссылке.

Сегодня после оценки зеленых зон Томска энтомологами особое внимание при обработке будет уделено местам празднования Дня Победы. Благодаря проведенным санитарным очисткам и окашиванию травы осенью значительно сократилось количество клещей на обследуемых территориях, отмечают в мэрии

Напомним, противоклещевая обработка Лагерного сада повторно будет проведена в конце мая.

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