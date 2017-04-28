Томичи спасли выпрыгнувшего с горящего балкона 7 этажа ребенка, растянув рекламный баннер

28 апреля 2017 / Томский Обзор

Жители Томска сумели спасти 9-летнего мальчика, который вынужден был выпрыгнуть с горящего балкона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Иркутский тракт в четверг вечером, горел балкон квартиры на седьмом этаже.

«Очевидцы увидели, что на балконе стоит ребенок, они оторвали рекламный баннер, растянули его, и мальчик спрыгнул. После этого его передали прибывшим медикам для госпитализации, он находился в сознании», — сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что прибывшие пожарные за 14 минут потушили возгорание, от огня в комнате закоптились стены, потолок, мебель, вещи, общая площадь пожара составила 22,5 кв.м.

В пресс-службе департамента здравоохранения Томской области агентству уточнили, что мальчика госпитализировали в с ушибами средней степени тяжести.

В свою очередь пресс-служба администрации Томской области сообщает, что власти региона разыскивают участников спасения ребенка, чтобы поблагодарить их.

По мнению главы региона Сергея Жвачкина, неравнодушные прохожие, спасшие мальчика, совершили геройский поступок.

«Знаю, что одними из этих героев были Кирилл Терентьев и Вадим Половкин, которые работают по соседству в сервисном центре. Но были там и еще как минимум три человека, очевидно, соседи, которых мы — вся Томская область — должны знать в лицо», — цитирует пресс-служба слова Сергея Жвачкина.

Отмечается, что спасенный ребенок не получил ни одного перелома, на следующей неделе уже будет выписан из больницы.

Тэги/темы: