Завтра в Томске пройдет супергеройский субботник

Томский Обзор / Фото: 28 апреля 2017 // Фото: Vk.com/superhero_tomsk

Завтра, 29 апреля, в Томске на верхней террасе Лагерного сада пройдет супергеройский субботник, на который все желающие могут прийти в костюме любимого супергероя, сообщают организаторы акции в группе ВКонтакте.

«Тематический субботник наша организация проводит во второй раз, в прошлом году уже был субботник в стиле фильма "Звездные войны". Мы хотим показать, что это не скучное принудительное мероприятие, а наоборот, очень полезное и даже интересное», — рассказала руководитель эко-движения «Зеленый луч» и организатор супергеройского субботника, Ольга Михалькова.

В программе мероприятия непосредственно сам субботник с раздельным сбором отходов, а также лотерея с розыгрышем призов. Пять самых ярких образов супергероев получат сертификаты от спонсоров на бесплатное посещение батутного центра «Jordan». Остальные участники субботника смогут посетить это место со скидкой 20%!

«Мой самый первый субботник прошел летом в 2015 году. В этот раз планирую облачиться во всё черное и предстать в образе женщины-кошки. Я считаю, что подобные мероприятия просто необходимы. Они нужны до тех пор, пока не сформируется культура обращения с отходами. То есть пока люди мусорят, без субботников не обойтись», — прокомментировала участница супергеройского субботника и член эко-движения «Зеленый луч», Мария Диринг.

К 29 апреля территорию Лагерного сада для уборки обработают от клещей. Однако организаторы предупреждают: одежда должна быть удобная и покрывать все тело! Мешки и перчатки выдаются непосредственно на месте.

Субботник пройдет с 11:00 до 13:00.

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