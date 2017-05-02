В Томской области потушили первые лесные пожары

Томский Обзор / Фото: 2 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

На прошлой неделе в Томской области ликвидированы первые лесные пожары. Все возгорания потушили в течение нескольких часов, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой не данные регионального департамента лесного хозяйства.

Первые три лесных пожара — в Тимирязевском (1,4 га), Кожевниковском (7 га) и Первомайском (4 га) лесничествах — обнаружены и ликвидированы в пятницу, 28 апреля. Возгорание в Шегарском лесничестве обнаружено и ликвидировано днем в субботу, 29 апреля, на площади 6 га.

Причины всех лесных пожаров — неконтролируемые сельхозпалы, перешедшие на лесной фонд. Общая площадь, пройденная огнем, составила 18,4 га.

По данным на утро 30 апреля, на территории Томской области нет действующих лесных пожаров. В круглосуточном режиме работает оперативный штаб департамента и региональная диспетчерская служба лесного хозяйства. Все силы и средства лесной охраны в связи с введением на территории региона режима ЧС находятся в повышенной готовности. Режим функционирования «чрезвычайная ситуация» введен распоряжением администрации Томской области от 29 апреля 2017 года № 262-ра.

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