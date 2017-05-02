Томичам покажут «Страшные сказки» Наташи Юдиной

2 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

В субботу, 6 мая, в лекционно-выставочном зале СФ ГЦСИ (пер. Нахановича, 3а), состоится открытие персональной выставки «Страшные сказки» томской художницы Наташи Юдиной, представительницы «сибирского романтического концептуализма», сообщают организаторы.

Наташа Юдина знаменита необычным стилем, используемые материалы для ее персонажей — это спицы, шерсть и шкуры животных, из которых делаются не только уютные свитера, но и скульптуры. За плечами девушки около десятка выставок, в том числе персональные экспозиции в Москве. В столице девушка славится как «сибирская художница, которая вяжет». Также автор «Страшных сказок» участвовала в международном симпозиуме современного искусства «Nord Art», который проходил в Германии.

«Страшные сказки» — это новый взгляд на современное искусство, метафора реальности. Материалы для создания арт-объектов символизируют тепло и уют, которые оберегают от холодной сибирской глубинки со своими нравами и законами.

Выставка «Страшные сказки» является частью проекта под названием «Страшные Сибирские Сны». Оценить оригинальный стиль томской художницы и побывать в сибирской сказке может каждый желающий, вход свободный.

Открытие выставки в 17.00.

Тэги/темы: