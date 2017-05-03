Почти 30 автомобилей времен ВОВ проедут по улицам Томска в День Победы

3 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Во вторник, 9 мая, на Параде Победы по улицам Томска проедут 28 автомобилей времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Уникальные образцы военной техники представлены постоянными участниками парадов: военно-историческим клубом «Гвардия», военно-историческим объединением «КРЕПОСТЬ» и клубом «Ретро – техника Томск».

Томичи увидят пять мотоциклов М-72, мотоцикл БМВ, десять легковых автомобилей ГАЗ – 67, пять машин ГАЗ – 69, один ГАЗ - М1, а также четыре грузовика времен войны и два артиллерийских орудия.

Парад Победы в Томске начнется 9 мая в 11.00. По команде начальника отдела военного комиссариата Томской области по городу Томску подполковника Алексея Трусова на площадь Новособорную вынесут государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

По традиции парад откроет сводный отряд барабанщиков Томского кадетского корпуса и барабанщиц «Томского Хобби-центра». Затем парадным маршем пройдут колонны Томского кадетского корпуса, Поста №1, парадные расчёты Северской дивизии, студенты Института военного образования НИИ ТГУ, парадный расчет Союза ветеранов Афганистана, колонна МВД, парадный расчёт Национальной гвардии, сотрудники УФСИН, парадный расчёт МЧС и завершат парад сотрудники Федеральной службы судебных приставов.

Следом за парадными расчётами, по площади пройдёт колонна из 28 автомобилей времён Великой Отечественной войны. После чего на Новособорную выйдут колонны знаменосцев, которые будут нести портреты маршалов Победы, знамя Победы, а также портреты томичей – героев Великой Отечественной войны. Завершат шествие ветераны боевых действий.

Затем на площадь выйдет колонна Бессмертного полка: тысячи томичей пронесут по главной улице города портреты своих родных и близких, которые сражались на полях Великой Отечественной войны. Завершит шествие 9 мая в Томске колонна МЧС, которая вынесет на городскую площадь большую Георгиевскую ленту.

По окончанию шествия - в 13.00 на площади Новособорной томичи вместе с Хоровой капеллой ТГУ исполнят песню «День Победы».

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