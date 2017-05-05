Нелегальным перевозчикам запретили въезд на площадь у автовокзала Томск-I

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

На пр. Кирова у автовокзала Томск-I установлены знаки, запрещающие въезд нелегальных перевозчиков на площадь, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожный знак 3.1 – «Въезд запрещен» установлен в районе привокзальной площади в целях пресечения незаконной предпринимательской деятельности перевозчиков.

Въезд на площадь запрещен только нелегальным автобусам, не имеющим маршрутных карт и прописанного на лобовом стекле пути следования. Ограничения не коснутся легкового и грузового транспорта и автобусов официальных перевозчиков.

Решение об установке запрещающих дорожных знаков на привокзальной площади было принято на совместном выездном совещании специалистов городской и областной администраций и ГИБДД. Установка знаков обуславливается тем, что нелегальные перевозки не могут гарантировать безопасность для пассажиров и других участников дорожного движения.

Томичам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и обращать внимание на установленные дорожные знаки.

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