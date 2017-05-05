В Томске обработали от клещей более 70 га территории

Томский Обзор / Фото: 5 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске более 70 гектаров территории обработано от клещей. Всего же в этом году предполагается обработка 672 гектаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Противоклещевые мероприятия проведены на нижней террасе Лагерного сада, Южном мемориальном кладбище и кладбище в Заварзино, а также в парковой зоне Мавлюкеевского озера, в сквере по ул. Мокрушина и сквере им. Ворошилова по ул. 5-й Армии и на Потаповых лужках.

Специалисты городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта отметили, что обработка проходит в рабочем режиме с соблюдением графика и погодных условий. Ко Дню Победы территория Лагерного сада будет обработана полностью.

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