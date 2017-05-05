В День радио в Томске пройдет традиционное шествие и открытие «Древа знаний»

5 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 4 мая, в Томске стартовал очередной фестиваль «РадиоBOOM», приуроченный к Дню радио. В этом году мероприятия фестиваля посвящены 55-летнему юбилею ТУСУРа, сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказала один из организаторов фестиваля «РадиоBOOM» студентка ТУСУРа Диана Степанова, любимые студентами вуза спортивно-интеллектуальная игра «В поисках сокровищ» и радиоярмарка будут посвящены теме космоса: космическим открытиям и работам учёных ТУСУРа, Томска и России. Все задания конкурсов будут касаться близкой университету темы, а палатки на радиоярмарке организаторы стилизуют под разные планеты. Спортивные соревнования посвящены теме пионеров.

Как поясняет координатор фестиваля, тема первенства также близка ТУСУРу, который выступал первопроходцем многих направлений, открытий, событий. Планируется, что мероприятия пройдут с участием школьников Томска.

Она добавила, что также состоится традиционный парад-шествие в честь Дня радио студентов. Колонна пройдет по маршруту ул. Лыткина, 8 (Общежитие№6) – ул.Лыткина – ул.Нахимова – ул. Советская – ул.Учебная – ул. Вершинина – ул. Нахимова – ул. Лыткина – ул. Лыткина, 8 (Общежитие №

6). Старт шествия запланирован на 18.00 воскресенья, 7 мая. После этого (в 19.35) у общежития №6 состоится сброс непригодной техники. Завершится фестиваль торжественным концертом с участием приглашённой группы «Марсель», который пройдет у Дворца зрелищ и спорта с 20.00 до 23.00.

Особым событием в ряду праздничных мероприятий «РадиоBOOM» станет открытие скульптурной композиции «Древо знаний», которая будет установлена на площадке по улице Вершинина, 74, между двумя учебными корпусами ТУСУРа. Первая в Томске полностью выполненная из кованой стали масштабная скульптура высотой более четырёх метров будет открыта 7 мая.

Идея создания скульптуры принадлежит ректору ТУСУРа Александру Шелупанову, в работе по воплощению принимал участие скульптор Леонтий Усов и лучшие томские мастера, финансирование работ по созданию скульптуры осуществлялось за счёт частных пожертвований. Открытие скульптуры «Древо знаний» приурочено к одному из главных профессиональных праздников ТУСУРа – Дню радио, который олицетворяет победу прогресса и знаний, прорыва и рождения новых технологий. В юбилейные дни также запланировано высадить деревья на площадке возле скульптуры, заложив новые аллеи факультетов для отдыха студентов и жителей Томска.

С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.

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