В воскресенье в Томске пройдет генеральная репетиция Парада Победы

5 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В воскресенье, 7 мая, в Томске на пл.Новособорнй участники Парада отрепетируют выход на площадь и выполнение основных строевых элементов, сообщает пресс-служба мэрии.

Репетиция пройдет с 20.00 до 23.00. Она начнется с выноса копии Знамени Победы и доклада командующего. Также во время репетиции пройдет тренировка салютной группы и выезд ретро-автомобилей на площадь.

Для сведения. Во время репетиции Парада Победы 7 мая будет закрыто движение транспорта по площади Новособорной с 19.30 до 23.00 по пр. Ленина на участке от пр. Фрунзе до ул. Герцена.

Тэги/темы: