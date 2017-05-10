Отопительный сезон в Томске завершен
10 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Сегодня, 10 мая, в Томске завершен отопительный сезон. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Томска.
«В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха на улице «Томск РТС» рекомендовано прекратить подачу тепловой энергии в дома, подключенные к централизованным теплосетям», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что учреждения социальной сферы и жильцы многоквартирников могут продлить отопительный период для своих зданий. Для этого организациям, управляющим компаниям или ТСЖ необходимо в индивидуальном порядке обратиться с заявлением в теплоснабжающее предприятие.
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