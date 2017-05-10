В Томской области талыми водами подтопило 22 приусадебных участка

Томский Обзор / Фото: 10 мая 2017 // Фото: Владимир Дударев

Более 20 приусадебных участка остаются подтопленными талыми водами в Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Так, в Бакчарском районе в результате подъема воды в реке Бакчар подтоплены 3 приусадебных участка в Поротниково и 13 приусадебных участков в Парбиге. По прогнозам, из-за постепенного понижения уровня воды в реке ожидается уменьшение количества подтопленных участков.

В Чаинском районе в результате подъема воды в реке Чая подтоплены 2 приусадебных участка в Гришкино и 4 приусадебных участка в Тоинке. Отмечается, что в уровни воды в реке могут повыситься.

Также в Томской области перелиты шесть участков дорог: между Иштаном и Никольским Кривошеинского района. Протяженность перелива здесь достигает 450 метров, а наибольшая глубина - 50 см. Также оказались перелиты дороги, ведущие к Подольску (Бакчарский район), Нижней Федоровке (Молчановский район). Зафиксированы 4 перелива на дороге, ведущей к Игнашкино, Гореловке и Кенге.

В сообщении отмечается, что жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено. На участках дорог, где не могут проехать автомобили, организовано лодочное сообщение.

Уровень воды в Томи за минувшие сутки также повысился - на 96 см у Лагерного сада и на 66 у Речвокзала. При этом опасные отметки на обоих участках не достигнуты.

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