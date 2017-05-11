Томские альпинисты стали лучшими на чемпионате России (ФОТО)

11 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Елена Темерева

Томские альпинисты Иван Темерев и Федор Копытов одержали победу на чемпионате России по альпинизму в скальном классе, который проходил с 6 по 10 мая в Ингушетии на скальном массиве Кавдоломит.

Как сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев, в чемпионате участвовали 11 мужских команд и 4 женские из 9 регионов.

Участникам было предложено пролезть за 20 часов (два соревновательных дня) 29 маршрутов общей протяженностью более полутора километров. Лидеры скального марафона преодолели около 20 маршрутов в общей сумме больше 1 вертикального километра.

С минимальным отрывом чемпионами стали альпинисты Томской области – Иван Темерев и Федор Копытов. Второе место заняли красноярские спортсмены Егор Матвеенко и Михаил Теплых. Бронзовые награды улетают в Свердловскую область с альпинистами Альбертом Денисламовым и Геннадием Кабалиным.

Среди женских команд чемпионами стали красноярские альпинистки Марина Попова и Олеся Бабушкина.

Серебро заработали Ирина Бакалейникова и Мария Смеловская из Красноярска. Магниторские альпинистки Агата Мавринская и Ирина Ктеринина из Челябинской области стали бронзовыми призерками.

Фото: Елена Темерева

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