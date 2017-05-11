Полицейские задержали томича, продававшего «синтетику» через интернет-магазин

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали 22-летнего томича, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков через интернет-магазин, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, молодой человек организовал интернет-магазин, через который продавал наркотики. Запрещенные вещества передавались через тайники-закладки, а расчет производился через электронные платежные системы. Таким образом контакт продавца и покупателя исключался.

Позже подозреваемого задержали в подъезде одного из домов Ленинского района. При себе у него обнаружили три вида синтетических наркотиков общей массой 22,55 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Теперь ранее судимому за аналогичные преступления молодому человеку грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он находится под арестом.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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