Тест. Чего бы съесть

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Сегодня, 11 мая, в США отмечают национальный день, когда можно есть, что хочется (Eat What You Want Day). То есть сегодня можно нарушить все мыслимые и немыслимые диеты и насладиться любимой едой.

Мы решили присоединиться к этому неофициальному празднику и предлагаем вам узнать, чего бы вам такого съесть.

Тэги/темы: