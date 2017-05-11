В Томске на 2 дня перекроют движение по ул.Р.Люксембург
11 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Завтра вечером, 12 мая, в Томске ограничат движение транспорта по ул.Р.Люксембург, сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничение движения связано с ремонтными работами на участке тепломагистрали. На время их проведения, с 21.00 12 мая до 23.00 воскресенья, 14 мая, будет ограничено движение на участке от пер.Совпартшкольного до ул.Обруб.
Томичей предупреждают о необходимости объезжать указанный участок и выбирать для движения другие пути.
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