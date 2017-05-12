В Томске пьяная женщина устроила тройное ДТП и скрылась с места происшествия

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали женщину-водителя, столкнувшуюся с тремя автомобилями и покинувшую место ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Сообщение об инциденте у дома по ул.Архитекторов, 4 поступило в дежурную часть ГИБДД в 7.10. После совершения ДТП нарушитель покинул место происшествия. Через несколько минут после получения информации сотрудники ДПС задержали автомобиль на ул.Балтийской.

«При выяснении обстоятельств, установлено, что автомобилем управляла 43-летняя женщина, с явными признаками алкогольного опьянения, к тому же после наезда на стоящие транспортные средства она получила травму. Полицейскими на место была вызвана бригада скорой помощи, которая оказала пострадавшей квалифицированную помощь», — говорится в сообщении.

После сотрудники Госавтоинспекции доставили женщину-водителя в медицинское учреждение, для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В свою очередь водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.12.27, а также части 1 ст.12.26 КоАП РФ . Женщине грозит лишение права управления транспортными средствами от полутора до двух лет, а также штраф в 30 тыс. рублей.

В настоящее время транспортное средство помещено на спецстоянку.

Фото: 70.мвд.рф

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