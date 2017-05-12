Томичей приглашают на индастриал-перформанс «Пролетарий»

12 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

В воскресенье, 14 мая, в Сибирском филиале государственного Центра современного искусства (пер. Нахановича, 3а) откроется выставка «Труд — идея, цель», в рамках которой состоится индастриал-перформанс «Пролетарий», сообщают организаторы.

На выставке будут представлены работы фотографов, развивающих и модернизирующих тему труда в искусстве, представляющих различные индустриальные и постиндустриальные аспекты этой темы.

Тема труда занимала центральное место в творчестве художников социалистического реализма. Сегодня, по прошествии некоторого времени, тема труда вполне эволюционно оказалась востребованной.

«Возможно, созидательный пафос и искренность в передаче наблюдаемого, которыми пронизаны работы соцреализма — это, предположительно, то, чего сегодня не хватает в искусстве. Можно с достаточной ясностью утверждать, что труд является технологическим утверждением порядка, а его антитезой — энтропия как хаос (или особое нерукотворное его существование) на территориях „после труда“. Предлагаемая в проекте к рассмотрению и анализу тема труда (и образа человека труда) в современной сибирской фотографии может рассматриваться как продолжение, развитие и модернизация этой темы после социалистического реализма», — отмечают в ГЦСИ.

На открытии выставки состоится индастриал-перформанс Влада Ридоша и Мити Главанакова «Пролетарий». Пролетарий как цель, как идея труда выступит в образе самое себя на выставке «Труд — идея, цель». Простыми словами пролетария художники расскажут вам о том, каков он — человек труда, чем он живёт, о чем думает и к чему стремится.

Открытие выставки состоится в 16.00. График работы выставки: по будням с 11.00 до 17.00, в выходные – по договоренности.

Участники выставки: Владимир Воробьев, Владимир Соколаев, Виктор Боровских, Михаил Дронов, Елена Астафьева, Александр Кряжев, Роман Шаленкин, Анна Маслова, Эдуард Левен, Илья Ильдеркин, Антон Уницын, Жанна Кульченко, Александр Аксенов, Вадим Махоров, Валентин Копалов, Константин Ощепков, Евгений Иванов, Вячеслав Мизин. Кинохроника"Сибирь на экране«предоставлена Новосибирским домом документального кино (Элла Давлетшина).

Тэги/темы: