Томские ученые обнаружили считавшийся вымершим диалект

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2017 // Фото: Tsu.ru

Ученые лаборатории антропологической лингвистики Томского госуниверситета Виктория Воробьева, Николай Качин, Наталья Кошелек и Елена Ковалева в экспедиции по Каргасокскому району обнаружили носителя редкого александровского диалекта хантыйского языка. Ранее этот диалект не был описан и считался вымершим, сообщает пресс-служба вуза.

Экспедиция ученых ТГУ по селам Каргасокского района продолжалась неделю, исследователи посетили пять населенных пунктов (села Новоюгино, Староюгино, Бондарка, Наунак, деревню Лозунга) и поговорили с шестью носителями различных диалектов селькупского и хантыйского языков. В селе Бондарка они познакомились с Валентиной Смоленцевой, которая оказалась носительницей александровского диалекта хантыйского языка.

«Этот диалект никем ранее не был описан. Но при этом он является очень интересным, в нем сохранились такие архаичные явления, которых нет ни в одном хантыйском диалекте Южной Сибири. То, что ребята собрали, несколько часов записи живой речи – это бесценный материал. Мы надеемся, что сможем найти и других носителей этого диалекта», – говорит главный научный сотрудник лаборатории антропологической лингвистики ТГУ Юлия Норманская.

Она добавила, что лингвистические исследования в этих поселках впервые вела томский лингвист Людмила Калинина в 1960-е годы, но сделала только письменные записи. В 2010 году экспедицию провела заведующая лабораторией автоматизированных лексикографических систем НИВЦ МГУ Ольга Казакевич, которая исследовала грамматику языков.

Ученые ТГУ выезжали в села Каргасокского района определить фонетические аспекты и записать живую речь, и выяснили, что за последние несколько лет языки претерпевают изменения.

«Даже за истекшие годы, с момента поездки Казакевич, язык просто катастрофически исчезает. Умерло довольно много носителей, параллельно уходит и язык, его грамматическая структура. При этом фонетика остается почти такой же, как и 80 лет назад», – комментирует Юлия Норманская.

Этим летом планируется продолжить исследования в других населенных пунктах Томской области. В частности, в селах Александровского района, где лингвисты могут найти других носителей александровского диалекта хантыйского языка. Ученые отмечают, что работа ведется в тесном сотрудничестве с местными администрациями, и поселения оказывают всестороннюю поддержку работе исследователей.

Экспедиция проводилась в рамках мегагранта ТГУ по исследованию языков Южной Сибири, руководителем которого является член-корреспондент РАН, заведующая отделом урало-алтайских языков Института языкознания РАН Анна Дыбо. В течение трех лет ученые планируют создать базу данных сибирских языков, а также разработать корпус образцов устной и письменной речи билингвов Южной Сибири. Мегагрант поддержан грантом Минобрнауки в размере 90 млн рублей.

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