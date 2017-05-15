Томич вскрыл мультикассу отверткой и украл 60 тыс. рубелй

15 мая 2017

Томские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из мультикассы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С сообщением о краже в дежурную часть обратился владелец одной из мультикасс. Позже был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний томич, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По предварительным данным, подозреваемый зашел в магазин и, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, вскрыл мультикассу отверткой и похитил кассеты с деньгами. В них было около около 60 тыс. рублей. Общая сумма ущерба, причиненного преступными действиями, составила около 80 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Теперь томичу грозит до 5 лет тюрьмы.

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