Томичам представят книги о репрессированных в Томской области

16 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Завтра, 17 мая, в малом конференц-зале Научной библиотеки ТГУ (пр.Ленина, 34а) пройдет презентация книг Валерия Уйманова «Боль людская» и «Ликвидация и реабилитация». Обе они посвящены людям, репрессированным на территории нынешней Томской области, сообщает пресс-служба вуза.

Гостям представят обновленное издание Книги Памяти «Боль людская» в форме одной энциклопедии, где представлен пофамильный список и информация о более чем 20000 человек. Кроме того, в книгу включены отдельные материалы из архивно-следственных дел, ранее не публиковавшиеся нормативные документы и переписка правоохранительных и партийных органов.

В работе над Книгой Памяти приняли участие профессора ТГУ Василий Зиновьев и Николай Ларьков, директор Государственного архива Томской области Анастасия Караваева, заместитель директора ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» Людмила Приль, сотрудники архивного подразделения Управления ФСБ РФ по Томской области.

Вторая книга, которую презентует Валерий Уйманов, – это «Ликвидация и реабилитация» (научный редактор Николай Ларьков). В ней рассматривается политика советского государства по уничтожению потенциальных противников большевистского строя на территории Западно-Сибирского региона. Отдельные главы посвящены системе наказаний, а также вопросам реабилитации жертв политических репрессий.

«Моя первая книга вышла в 1995 году, этой темой я занимаюсь уже больше четверти века. В своих работах мне хотелось достигнуть объективности, показать, как все было на самом деле, без «сглаживания углов», без подстраивания под официальные либо, наоборот, иные точки зрения и позиции», – говорит автор.

На презентацию приглашаются все желающие. Вход свободный. Начало в 13.00.

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