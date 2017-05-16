В Томске осудят итальянца, который пытался украсть у девушки Iphone

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Зампрокурора Советского района утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Италии, который обвиняется в попытке кражи мобильного телефона, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия обвиняемый - студент одного из итальянских вузов, прибывший в Томск в рамках академического обмена - 2 апреля отдыхал в компании с другими иностранцами в популярном ночном клубе Томска. В процессе распития спиртного молодой человек захотел украсть телефон из женской сумки, находившейся за одним из столиков. Убедившись, что хозяйка сумки не следит за своим имуществом иностранец тайно достал из сумки «IPhone 6», после чего попытался скрыться. Однако девушка вовремя заметила пропажу телефона и успела сообщить охранникам. Те задержали подозреваемого до приезда полиции.

В сообщении отмечается, что обвиняемый полностью признал свою вину. Его дело направлено в суд.

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