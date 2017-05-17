Участники автопробега в поддержку ЗОЖ провезут икону по улицам Томска

17 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Завтра, 18 мая, в Томске пройдет автопробег в поддержку здорового образа жизни. Участники акции провезут по улицам города икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша», сообщает пресс-служба мэрии.

Акция приурочена ко Дню этого православного образа. К иконе «Неупиваемая чаша» верующие христиане обращаются с молитвой об исцелении себя или своих близких от пагубных зависимостей.

В 11.00 в Знаменской церкви (ул. Войкова, 16) начнется молебен перед иконой. В 12.00 от храма по благословению митрополита Томского и Асиновского Ростислава начнется движение автоколонны.

В течение всего дня, до 17.00, участники автопробега провезут икону по маршруту.

Маршрут движения автоколонны: ул. Войкова, 16 - ул. К. Маркса – пр. Ленина - ул. А. Беленца – ул. Татарская – ул. Горького – ул. Московский тракт – ул. Учебная – пр. Ленина – ул. Нахимова – ул. Елизарова – ул. Балтийская – ул. Энтузиастов – ул. Баумана – ул. Гамалеи – ул. Ивановского – ул. Высоцкого – ул. Иркутский тракт – ул. Бела Куна – ул. Мичурина – ул. Энергетическая – ул. Ново-Деповская – пер. Вилюйский 1 –й проезд – ул. Вилюйская – ул. Витимская – ул. Смирнова – ул. Амурская – ул. Усть-Киргизка 2-я ул. Ижевская – ул. Профсоюзная – пр. Ленина – ул. Бердская – ул. Войкова, 16.

Организатор автопробега – храм в честь иконы Божией Матери Знамение (Абалакская) Томска.

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