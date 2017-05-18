В ТГУ «поселится» титанозавр

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: Tsu.ru

Завтра, 19 мая, в рамках акции «Ночь в музее» в ТГУ (пр.Ленина 36), 2 этаж, холл ЦК) состоится открытие экспозиция с остатками гигантского динозавра, жившего на Земле более 100 миллионов лет назад, сообщает пресс-служба вуза.

Титанозавр, имя которого пока держится в секрете, был найден палеонтологами ТГУ и Зоологического института РАН и оказался новым видом древних ящеров.

«Остатки динозавра обнаружены в Шестаково-1 на территории Кемеровской области. Размеры крестца животного свидетельствуют о том, что это была взрослая особь длиной около 20 метров и весом около 40 тонн», – рассказывает сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов..

Титанозавры принадлежат к подотряду зауроподов – гигантских растительноядных динозавров. Этот представитель древних ящеров имел длинную шею, которая позволяла срывать листья с высоких деревьев, и длинный хвост, служивший в качестве противовеса.

В процессе изучения костных остатков палеонтологи установили, что их находка является новым видом титанозавров. От собратьев его отличают особенности строения – крестцовые ребра ящера расположены в форме звезды и сходятся к центру, а также отсутствует сочленение позвонка на невральной дуге. Древних животных с таким строением скелета не находили ни в одной стране мира.

Название, которое палеонтологи дали новому виду, пока не разглашается. Оно будет озвучено после выхода научной статьи, посвященной описанию сибирского представителя титанозавров.

По завершении исследования древней находки было принято решение установить уникальный экспонат не в музее, а в месте свободного доступа – в холле Центра культуры ТГУ, где его сможет увидеть большое количество людей. Добавим, что на открытии экспозиции посетители встретятся еще с двумя древними ящерами – пситтакозавром и килеском, с которыми можно будет сделать совместное фото.

Начало акции «Ночь в музее» и открытие экспозиции – в 20.00.

Титанозавры, или титанозавриды – род растительноядных динозавров-зауроподов, живших в верхнемеловую эпоху на территории нынешних Азии (Индия), Африки (Мадагаскар), Европы (Франции) и Южной Америки (Аргентина). Самые крупные экземпляры могли достигать в длину 35-40 метров и весить до 100 тонн. При этом они имели довольно мелкие зубы (4-6 см), которые использовали для срывания листьев.

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