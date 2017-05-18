Томскую строительную компанию уличили в 15-кратном превышении объемов вредных выбросов

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Томская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения экологического законодательства со стороны ЗАО «Карьероуправление», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«Результаты лабораторных исследований туннельной печи выявили превышение разрешенного объема выброса пыли в 15 раз. Кроме того, предприятие не контролирует выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от двух туннельных печей, сушила для сырого кирпича, кузницы, котельной», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, предприятие складировало прямо на земле бой кирпича, автомобильные шины и другие отходы производства и потребления, а также предоставило с задержкой декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2016 год.

По итогам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении директора компании четыре административных дела по ст.8.1 (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ст.8.2 (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления), ст. 8.5 (сокрытие экологической информации) и ч.2 ст.8.21 (нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух) КоАП РФ.

Также прокуратура направила в суд иск с требованием обязать «Карьероуправление» привести объемы выбросов на туннельной печи в соответствие с установленными нормативами, а также организовать проведение производственного контроля на всех источниках выбросов.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка ЗАО «Карьероуправление», которое занимается строительством жилья, в 2015 году составила 260,192 млн рублей, чистая прибыль — 18,713 млн рублей.

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