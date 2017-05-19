В Томске задержали торговцев героином (ВИДЕО)
19 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские задержали членов преступной группы, члены которой продавали героин на территории города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейские задержали 48-летнюю женщину, продававшую наркотики очередному покупателю и 32-летнего мужчину, ранее судимого за грабеж. Дома у задержанных нашли более 500 граммов фасованного и расфасованного героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Следствие по уголовному делу продолжается.
Видео: 70.мвд.рф
Тэги/темы: