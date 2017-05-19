В Томске задержали торговцев героином (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 19 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали членов преступной группы, члены которой продавали героин на территории города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские задержали 48-летнюю женщину, продававшую наркотики очередному покупателю и 32-летнего мужчину, ранее судимого за грабеж. Дома у задержанных нашли более 500 граммов фасованного и расфасованного героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Видео: 70.мвд.рф

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