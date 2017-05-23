В Томске женщина-водитель сбила подростка-велосипедиста
23 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера утром, 22 мая, в Томске под колеса иномарки попал 15-летний подросток-велосипедист, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 9.35 на ул.Смирнова, 30. Здесь 28-летняя женщина-водитель Toyota Corona Premio сбила велосипедиста на придомовой территории.
С травмами пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Стаж водителя автомобиля – 2 года.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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