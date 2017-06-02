SPA-экспертиза: как похудеть к пляжному сезону на 10 кг?

2 июня 2017 / На правах рекламы

Как похудеть к пляжному сезону на 10 кг — легко, быстро и без вреда для здоровья?

В салоне красоты и SPA «Мelagrano» вопросами коррекции фигуры занимаются давно и весьма профессионально. Как влияют на вес такие полезные во всех отношениях процедуры, как массаж и всевозможные курсы по уходу за телом, рассказывают опытные спа-эксперты.

Самый эффективный метод — это гидромассаж

Другое его название — подводный душ-массаж. Он действительно бьёт все рекорды по части похудения, а стоит при этом всего 1 100 рублей за час процедуры.

Как проводится гидромассаж?

В специальной ванне. Тело отлично прорабатывается с помощью мощной водяной струи, снимается зажатость и боль в мышцах, заметно ускоряются обменные процессы, из организма выводится лишняя жидкость и шлаки.

Что важно?

На гидромассаже худеют все. Кто-то побольше, кто-то поменьше, но абсолютно все. В салоне «Мelagrano» ведется такая статистика, делаются замеры веса и объема до и после курса процедур.

Вот отзыв о гидромассаже одной из клиенток салона:

— Я молодая мама, и мне нужно было восстановить фигуру после родов. Я прошла 12 процедур, и была поражена результатами: минус 12 килограммов! За каждый сеанс массажа уходило по килограмму. Я безумно довольна результатом!

Убрать пивной живот

Стойкий эффект похудения дает антицеллюлитный массаж, который надо пройти курсом в 7–10 процедур. Это может быть ручной массаж на все тело, либо аппаратный вакуумный массаж на какую-либо из проблемных зон. Например, женщинам он поможет избавиться от целлюлита на бедрах, а мужчинам — от пивного живота.

Самое приятное в мире похудение

Хороший результат дают спа-программы, которых в салоне более тридцати. Их своеобразие в том, что, как говорят знающие люди, «это самое приятное в мире похудение». Одни названия чего стоят — «Шампанское и розы», «Гранатовый курорт», «Волшебный коктейль»…

Все спа-программы начинаются с распаривания в хаммаме, который выводит шлаки и избавляет организм от лишней жидкости. Затем идут релакс-массажи. К слову, мужчины отлично худеют с помощью спортивного массажа, либо совершенно необычного массажа мячами для гольфа. За одну спа-программу в салоне «Мelagrano», по статистике, уходит около 700 г лишнего веса.

SPA в подарок

Все эти процедуры могут стать замечательным презентом для себя или близких. Купить подарочный сертификат можно в «Мelagrano» или на сайте спа-салона.

Легкого всем похудения!

Адрес Центра красоты и SPA «Мelagrano»: пр. Фрунзе, 119е

Телефон: 245–000

Сайт: melagrano.tomsk.ru

Тэги/темы: