Летом томичей ждут парад ретроавтомобилей, концерты и пешеходные экскурсии

24 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

С июня по август по субботам и воскресеньям в Томске будут организованы концертные и развлекательные мероприятия в рамках программы «Лето в городе». Об этом на заседании гордумы сообщила заммэра по социальным вопросам Татьяна Домнич, передает пресс-служба мэрии.

Томичей летом ждут развлекательные программы с выставками, мастер-классами, спортивными состязаниям, играми и конкурсами во время празднования Дня защиты детей и Дня города. 10 июня на нижней террасе Лагерного сада горожане смогут познакомиться с историей автомобилестроения XX века.

В этом году в Томске с июня по август вновь пройдёт Городской конкурс Дворовой песни имени Марата Ахметшина.

В Музее истории Томска с 1 по 29 июня будут организованы традиционные летние площадки для школьников, а с 1 июня по 31 августа будут проходить пешеходные экскурсии «Легенды и тайны первой улицы Томска», «Воскресенская гора — сердце города» и «Прогулка по улице Крылова».

24 июня на Белом озере состоится концерт с участием творческих коллективов Дома культуры «Маяк». 8 и 22 июля в Городском саду пройдёт этнофестиваль «Аманифест». 15 июля на Белом озере и 28 августа в Городском саду томичей ждут концерты «Лето в стиле джаз» с участием известных томских джазовых коллективов.

19 августа на концертной площадке нижней террасы Лагерного сада состоится концерт участников X Регионального музыкального фестиваля «Музонлайн».

Тэги/темы: