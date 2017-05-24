В Томске на Семейкином острове обустроят библиотеку

Томский Обзор / Фото: 24 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

В этом году впервые на городском пляже Томска будет обустроена библиотека. Предполагается, что сам пляж заработает во второй половине июня, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заммэра по социальной политике Татьяну Домнич.

«В этом году на пляже планируется впервые реализовать проект «Библиотека на пляже». В рамках данного проекта на пляже будет организована специальная зона «Книжного коридора», установлены стеллажи для книг, а каждые выходные проводиться акция «Книговорот». Воспользоваться зоной и взять там книги посетители пляжа смогут самостоятельно и в будние дни», - рассказала вице-мэр.

В сообщении отмечается, что на территории муниципального пляжа установлены кабинки для переодевания и стационарный туалет, бесплатные лежаки и зонтики от солнца. Для любителей активного отдыха будет работать пункт выдачи спортивного инвентаря.

По выходным дням для отдыхающих будут проводиться разнообразные культурно-массовые, спортивные и детские игровые программы. Кроме того, традиционно на пляже планируется проведение ряда развлекательных программ к известным праздникам: ко Дню Ивана Купалы и ко Дню семьи, любви и верности.

Для безопасности отдыхающих на пляже будут дежурить спасатели и медицинский работник. Для автомобилей предусмотрена парковка.

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