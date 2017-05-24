Пожарные и местные жители предотвратили лесной пожар и не дали огню перекинуться на дома

24 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томском районе пожарные и представители Малиновского сельского поселения предотвратили лесной пожар и переход огня со свалки на населенный пункт, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на свалке бытовых отходов между селом Малиновка и поселком Молодежный поступило накануне. Патрульная группа, обнаружившая пожар, продублировала информацию о нем главе Малиновского сельского поселения Игорю Сухову. Вместе со своим заместителем Александром Дуквиным они выехали на место.

На территории с бытовыми отходами уже работали два расчета из ближайшей пожарной части села Александровское. От сильных порывов ветра огонь мог перейти на Малиновку.

«Верное решение было принято сразу: на подмогу пожарным глава поселения направил трактор и экскаватор. С помощью экскаватора и пожарной техники удалось локализовать пожар на свалке, а на тракторе с плугом Игорь Сухов провел опашку местности, чтобы огонь не смог перейти на населенный пункт», — говорится в сообщении.

Совместными усилиями пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.

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