B2B-клиенты «МегаФона» в Томске – лидеры по проникновению мобильного интернета

25 мая 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

Томские предприниматели стали лидерами среди остальных B2B-клиентов «МегаФона» в Сибири по количеству пользователей мобильного интернета 3G/4G в пересчете на абонентскую базу региона (проникновение передачи данных).

44% абонентов бизнес-рынка «МегаФон» являются активными пользователями высокоскоростного мобильного интернета. Следом идут Республика Хакасия (41%) и Новосибирская область (40%). Большая часть трафика — 70% — приходится на так называемые «умные» устройства — смартфоны и планшеты.

«Два года назад „МегаФон“ завершил реализацию крупнейшего проекта „НефтеГаз“ — телекоммуникационного кластера, обеспечившего связью углеводородные месторождения севера Томской области. Благодаря этому тысячи сотрудников нефтегазодобывающих компаний и жителей прилегающих территорий получили возможность выходить в интернет со своих смартфонов и планшетов на высоких скоростях. Мы уверены, что и дальше мобильный трафик в этих местах будет увеличиваться», — комментирует руководитель по развитию бизнес-рынка Томского отделения «МегаФона» Константин Мальцев.

Телекоммуникационный кластер «НефтеГаз» охватывает территорию свыше 6 800 кв. километров. Услугами сети уже сейчас на территории кластера пользуются несколько десятков компаний.

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